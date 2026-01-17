Mercato Juve, nodo Joao Mario: il portoghese non vuole partire

Nonostante un minutaggio decisamente limitato, il portoghese non è intenzionato a lasciare la Juve. La situazione

Nelle ultime settimane, Joao Mario è stato accostato a vari club in uscita. L’ex Porto è tutt’altro che blindato (a differenza di Adzic, come ha affermato Spalletti in conferenza). In questi giorni la Juve spera di concretizzare quanto prima la sua uscita, che sicuramente aprirebbe anche qualche scenario interessante sul mercato in entrata.

Finora il club ha trovato tuttavia una forte resistenza, perché il giocatore non vuole lasciare la Continassa. Nonostante un impiego minimo -appena 373 minuti in 13 presenze totali, con un solo assist all’attivo- non ha mai aperto all’addio, anche a causa delle prime proposte di cui è stato messo al corrente, abbastanza tiepide. Nella sostanza, un paio di sondaggi dalla Spagna e altrettanti dal Portogallo, ma nulla che lo abbia scaldato davvero.