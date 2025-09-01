Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: visite mediche in corso!

Nico Gonzalez-Atletico Madrid, visite mediche in corso per l’esterno bianconero: le ultime novità dalla Spagna

Se da una parte la Juve è scatenata dal lato entrate, dall’altra ha anche il bisogno di cedere. Con l’arrivo di Edon Zhegrova, infatti, offensivi: Nico Gonzalez, infatti, attualmente si trova a Madrid per svolgere le visite mediche con l’Atlético. L’operazione potrebbe essere formalizzata già nei prossimi giorni e prevede un contratto fino al 2030, con l’obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di un numero minimo di minuti in questa stagione.

Ecco le parole dell’esperto di mercato, Matteo Moretto, sulla situazione: “Nico González si sta attualmente sottoponendo alle visite mediche con l’Atlético de Madrid prima di firmare il contratto. Se raggiungesse il numero minimo di minuti in questa stagione, rimarrebbe con i Colchoneros fino al 2030».