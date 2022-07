Mercato Juve, de Ligt: news folli. Ma il vero colpo di scena riguarda Zaniolo!

Per la cessione di Matthijs De Ligt si continua a lavorare col Bayern, ma per ora il club tedesco non ha colmato la differenza che ancora c'è tra domanda (circa 90 milioni complessivi) e offerta (circa 60 milioni più bonus). Situazione simile per Nicolò Zaniolo, con la Roma che chiede tra i 40 e i 45 milioni cash, mentre la Juve offre un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre più basse. Ecco perché, almeno per il momento, le due trattativa non si sono ancora sbloccate. E il calciomercato, come al solito, potrebbe regalare qualche clamorosa sorpresa anche per quanto riguarda De Ligt e Zaniolo.