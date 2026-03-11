Mercato Juve, Moretto sul possibile colpo Goretzka: “Ad oggi mi risulta una distanza sulle commissioni”

Con un video postato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ci aggiorna sull’interesse della Juventus per Goretzka. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Ad oggi mi risulta una distanza importante sulle commissioni. Dal punto di vista economico è un po’ come per Senesi, diciamo che le parti sono distanti a livello economico, da capire se questa distanza si può colmare, ma ad oggi, come per Senesi, la Premier è avanti.
Tra l’altro Senesi e Goretzka condividono l’agenzia che cura i loro interessi. E’ sicuramente un giocatore che piace e che la Juventus sta seguendo e per cui ha chiesto informazioni. Però ad oggi la Juventus non è in prima linea su Goretzka”.