Mercato Juve, Moretto su Tonali: “Bianconeri sempre interessati all’ex Milan”

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, riporta importanti aggiornamenti sull’interesse del club bianconero per Sandro Tonali.

Il nome di Sandro Tonali rimane sempre in orbita Juventus. La dirigenza bianconera, infatti starebbe già lavorando per il prossimo mercato estivo e il profilo dell’ex centrocampista del Milan sarebbe uno dei nomi più graditi. A riportare importanti aggiornamenti sull’interesse dei bianconeri, è Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così:

“Sandro Tonali con il Newcastle sta veramente facendo una grande stagione, sta dimostrando tutte le sue grandi qualità e voglio fare un punto per quanto riguarda anche il futuro di Tonali, perché insomma sarà sicuramente uno dei nomi caldi, uno dei nomi più importanti su cui verterà il mercato estivo a partire da giugno. Insomma, innanzitutto voglio partire da un presupposto per il Newcastle è un calciatore importantissimo, è vero, ma sicuramente le parti cercheranno di capire poi in base alle offerte che arriveranno quale potrà essere il percorso migliore per Tonali in futuro. Chiaramente la valutazione è da calciatore importante, quindi insomma la cifra di cui stiamo parlando è una cifra molto molto alta che tocca addirittura i 90-100 milioni di euro. Quindi questo tipo di cifra, diciamo che metterebbe fuorigioco tutti i club italiani, tra cui ovviamente la Juventus, perché la Juventus è la squadra più interessata in questo momento a Tonali”.