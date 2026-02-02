Mercato Juve, Moretto su Icardi: “La Juventus non ha mai fatto offerte”

L’esperto dí calciomercato Matteo Moretto, ci aggiorna sulle indiscrezioni che vedevano l’arrivo di Icardi in maglia bianconera.

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, è intervenuto Matteo Moretto. Quest’ultimo ha parlato in merito ad una possibile trattativa tra la Juventus e il Galatasaray per l’acquisto di Icardi. Leggiamo le sue parole:

“Non ci risulta che sia mai realmente decollato il discorso Icardi. È stato proposto alla Juventus come opzione last minute ma di fatto la Juventus non ha mai fatto offerte né è andata in profondità con il Galatasaray. È stato un profilo offerto nelle ultime ore di mercato. E ce ne sono stati una decina, come Demirovic dalla Bundesliga o come Duran che è stato offerto alla Juve una quindicina di volte negli ultimi giorni ma per motivi extra campo la Juventus ha deciso poi di non procedere. Il giocatore ora è molto vicino allo Zenit. La soluzione Icardi è stata poi spenta in maniera definitiva dalle esternazioni di Chiellini“.