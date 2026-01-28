JuveNews.eu
Mercato Juve, Moretto: “Proposto un attaccante brasiliano”

Riccardo Focolari – 28 Gennaio, 18:59

Notizia bomba sulla Juventus

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse della Juve per un centravanti

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato che alla Juventus è stato proposto Marcos Leonardo: “Kolo Muani sicuramente è il numero uno in assoluto, anche secondo, terzo e quarto, però questo calderone di movimenti di mercato ti dico che ci sono dei profili che sono stati proposti nelle ultime ore alla Juventus. Il primo è quello di Marcos Leonardo in uscita dall’Al Hilal. Ne abbiamo parlato in più video, legandolo alla possibilità che Moise Kean poi potesse rientrare in orbita in orbita Al Hilal e poi comunque anche altri profili che magari diremo nelle prossime ore”. 