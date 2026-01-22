Mercato Juve, Moretto: “Incontro con Kessié. Vi dico tutto”

L'insider di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sull'incontro tra la dirigenza della Juve e l'entourage di Kessié

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell’incontro tra la Juve e l’agente di Kessie. Di seguito le sue parole: “La società sta lavorando ad un colpo importante per il centrocampo in vista di giugno, sa che deve sistemare dei pezzi all’interno del proprio centrocampo.

Un acquisto che serve più nel futuro che nell’immediato. Ci sono, infatti, delle situazioni ancora da chiarire, come il rinnovo di McKennie. Comolli e Ottolini, dunque, vogliono arrivare preparati al futuro e al mese di giugno. C’è stato questo incontro con l’agente di Franck Kessie e vi posso dire che la società è molto interessata.

Non è stato un incontro tanto per farlo, non è stato un incontro conoscitivo, ma è servito per entrare nei dettagli della possibile operazione. Kessie ha un contratto in scadenza a giugno con l’Al Ahli. È vero che il club saudita lo vuole rinnovare, ma la priorità dell’ex Milan sarebbe quella di rientrare in Europa, possibilmente in Italia.

Chiaramente c’è l’aspetto economico da tenere in considerazione. Chiaramente il calciatore non vorrebbe rimetterci troppo, ma già sa che comunque dovrà ridursi l’ingaggio. Possiamo dire che comunque la Juventus è veramente interessata a Kessie. Non è l’unico profilo, ovviamente, perché c’è anche Sandro Tonali. Ma per arrivare a lui bisogna trattare con il Newcastle e le cifre del trasferimento sono sicuramente differenti.”