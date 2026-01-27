Mercato Juve, Moretto: “Ecco il prescelto per la difesa”

I due noti insider di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sul calciomercato della Juve

Attraverso il proprio canale Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sul mercato della Juve. Di seguito le parole degli insider: “Manteniamo il nome che abbiamo fatto per primi ed è quello di Marcos Senesi per l’estate. Ci sono stati già dei contatti nel mese di gennaio con l’entourage.

Appena finirà il mercato invernale la Signora vuole avanzare con decisione per bloccare il calciatore. La dirigenza bianconera vuole andare dritta su Senesi e ci saranno contatti diretti dopo la fine del mercato di gennaio, sarebbe lui il prescelto e non Mingueza.”