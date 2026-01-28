Mercato Juve, Moretto: È stato proposto Marcos Leonardo”

Matteo Moretto fa il punto sulle ultime trattative di mercato in casa Juventus. Nelle ultime ore è stato proposto Marcos Leonardo.

Tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto è intervenuto per parlare della ultime novità di mercato in casa Juve. Leggiamo le sue parole:

“Kolo Muani sicuramente è il numero uno in assoluto, anche secondo, terzo e quarto, però questo calderone di movimenti di mercato ti dico che ci sono dei profili che sono stati proposti nelle ultime ore alla Juventus. Il primo è quello di Marcos Leonardo in uscita dall’Al Hilal. Ne abbiamo parlato in più video, legandolo alla possibilità che Moise Kean poi potesse rientrare in orbita in orbita Al Hilal e poi comunque anche altri profili che magari diremo nelle prossime ore”.