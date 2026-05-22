Quando manca oramai una sola giornata al termine del campionato e il calciomercato estivo si avvicina, la Juventus dovrà concentrarsi ora sugli obiettivi di mercato da consegnare a mister Spalletti.

Sul punto è intervenuto l’insider di mercato Matteo Moretto, che in un video su YouTube ha analizzato le possibili conseguenze di una Juventus fuori dalla Champions League.

Le parole di Matteo Moretto

“I risultati sportivi in casa Juve condizionano non solo il mercato, perché chiaramente da un punto di vista economico

una Juventus senza Champions non potrà fare gli stessi investimenti anche nei salari dal punto di vista contrattuale

. Quindi sul mercato la Juventus senza Champions sarà un’altra Juventus rispetto a quella con la Champions. Tutti i discorsi che noi abbiamo fatto in questi mesi comunque verranno condizionati da questo aspetto.

È chiaro che anche chi fa il mercato potrà essere coinvolto in questa, non ti dico rivoluzione, ma in questo cambio di strategie, perché ci sono figure all’interno dell’organigramma dirigenziale che comunque, chiaramente qualora la Juventus dovesse confermarsi fuori dalla Champions League potrebbero avere come dire delle ripercussioni potrebbero subire delle ripercussioni. Capiremo poi da martedì, mercoledì della prossima settimana esattamente la linea, ma sicuramente una Juventus senza Champions non potrà, tra virgolette permettersi un Bernardo Silva ad esempio".