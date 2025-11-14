Mercato Juve, Miretti non lascerà a gennaio! Pronto un nuovo ruolo

L'allenatore della Juve crede nel centrocampista e gli ha ribadito la fiducia appena arrivato: nuovo ruolo in arrivo?

Dopo la trasformazione di Marcelo Brozovic, ai tempi in cui allenava l’Inter, Luciano Spalletti è pronto a fare lo stesso co Fabio Miretti. Il croato è letteralmente inventato dall’ex CT della Nazionale come regista davanti alla difesa, in occasione di una partita col Napoli, cambiando il destino del centrocampista a Milano.

La mezzala di Pinerolo nel suo ruolo naturale appare chiusa dai vari Thuram, McKennie e volendo pure Locatelli e Koopmeiners, quando l’olandese traslocherà di nuovo dalla difesa a centrocampo. Per questi motivi, il tecnico di Certaldo proverà Miretti come regista puro, come si è visto nella sfida contro lo Sporting Cp di Lisbona.