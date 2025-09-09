Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche...

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri avevano già effettuato dei sondaggi circa un anno fa attraverso Cristiano Giuntoli, allora dirigente di riferimento per il mercato, valutando attentamente la possibilità di un innesto di grande esperienza in mediana. Tuttavia, anche Inter e Milan si sono interessate al centrocampista nel corso degli anni, tenendo vive diverse opzioni per un possibile trasferimento.