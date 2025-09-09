Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche...
Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche…

Stefania Palminteri
9 Settembre, 14:53
Sergej Milinkovic Savic
Nel taccuino dei dirigenti della Juve, torna il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Confermato anche da un insider importante
Il calciomercato europeo continua a monitorare da vicino la situazione di Sergej Milinković-Savić, centrocampista serbo in scadenza di contratto con l’Al Hilal nel 2026. Dopo anni di corteggiamenti da parte dei principali club italiani, il giocatore dovrà prendere una decisione sul proprio futuro: rinnovare con la società saudita oppure tentare un ritorno in Europa, dove la sua esperienza e qualità tecnica continuano a suscitare grande interesse.

 

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri avevano già effettuato dei sondaggi circa un anno fa attraverso Cristiano Giuntoli, allora dirigente di riferimento per il mercato, valutando attentamente la possibilità di un innesto di grande esperienza in mediana. Tuttavia, anche Inter e Milan si sono interessate al centrocampista nel corso degli anni, tenendo vive diverse opzioni per un possibile trasferimento.

