Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche…
Stefania Palminteri
9 Settembre, 14:53
Nel taccuino dei dirigenti della Juve, torna il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Confermato anche da un insider importante
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri avevano già effettuato dei sondaggi circa un anno fa attraverso Cristiano Giuntoli, allora dirigente di riferimento per il mercato, valutando attentamente la possibilità di un innesto di grande esperienza in mediana. Tuttavia, anche Inter e Milan si sono interessate al centrocampista nel corso degli anni, tenendo vive diverse opzioni per un possibile trasferimento.
