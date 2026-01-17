Mercato Juve, Mateta sempre più vicino: il punto

Jean-Philippe Mateta sarebbe disposto a venire in Italia: la Juve preme per averlo al più presto. Pronta l’offerta

Dopo i rumors degli ultimi giorni, ecco qualcosa di concreto: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, le voci che accostano Mateta alla Juve stannno diventando realtà. Ci sarebbe addirittura stato un primo incontro tra il club bianconero e i portavoce del giocatore. Di seguito le parole dell’insider.

“La Juventus ha incontrato stasera il gruppo di Jean Philippe Mateta, con colloqui positivi anche sul piano personale. Anche i club della Premier League sono attenti e curiosi. L’accordo dipende dalla decisione del Crystal Palace sulle condizioni di uscita. La Juve può solo fare prestito + obbligo”.