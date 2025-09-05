Mercato Juve, l'Inter prova lo scippo a zero per Vlahovic. E Marotta...

L'Inter si sta muovendo in vista del prossimo mercato estivo: l'obiettivo è soffiare a zero Vlahovic alla Juve

L’Inter si sta già muovendo in vista del prossimo mercato estivo. L’obiettivo del club nerazzurro è chiaro: vuole essere la prima squadra ad aver contatti con Dusan Vlahovic, per accaparrarsi le prestazioni del centravanti a parametro zero. Insomma, si tratterebbe di un colpo alla Marotta.

L’ex ds bianconero, ora presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’Inter, stima il serbo e potrebbe tentare un approccio già a partire da febbraio. Ad inizio 2026, infatti, il numero 9 potrà firmare un pre-contratto con qualsiasi club. La prospettiva di un trasferimento senza costi di cartellino mantiene alta l’attenzione degli osservatori e dei tifosi bianconeri, consapevoli che il futuro del centravanti potrebbe riservare sorprese.