Mercato Juve, l'Inter prova lo scippo a zero per Vlahovic. E Marotta...
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, l’Inter prova lo scippo a zero per Vlahovic. E Marotta…

Stefania Palminteri
5 Settembre, 11:56
L'Inter si sta muovendo in vista del prossimo mercato estivo: l'obiettivo è soffiare a zero Vlahovic alla Juve

L’Inter si sta già muovendo in vista del prossimo mercato estivo. L’obiettivo del club nerazzurro è chiaro: vuole essere la prima squadra ad aver contatti con Dusan Vlahovic, per accaparrarsi le prestazioni del centravanti a parametro zero. Insomma, si tratterebbe di un colpo alla Marotta.

L’ex ds bianconero, ora presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’Inter, stima il serbo e potrebbe tentare un approccio già a partire da febbraio. Ad inizio 2026, infatti, il numero 9 potrà firmare un pre-contratto con qualsiasi club. La prospettiva di un trasferimento senza costi di cartellino mantiene alta l’attenzione degli osservatori e dei tifosi bianconeri, consapevoli che il futuro del centravanti potrebbe riservare sorprese.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 10 Settembre, 12:25
Mercato Juve, David svela il retroscena: “Contatti l’Inter, ma…”
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all'Inter
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 14:53
Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche…
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 10:10
Mercato Juve, salta l’affare Rouhi-Westerlo! Il retroscena
Riccardo Focolari - 8 Settembre, 14:57
La Juventus valuta ancora una vecchia fiamma: “Colpo possibile”
redazionejuvenews - 8 Settembre, 13:44
Futuro in bilico per Vasilije Adžić? Il punto dal mercato
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:39
Quale futuro per Dusan Vlahovic? Ecco la voce che sta circolando
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:35
La Juventus valuta un colpo a sorpresa di calciomercato
x