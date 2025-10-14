Mercato Juve, l'infortunio di Bremer preoccupa la dirigenza. Il sostituto è...

L'infortunio di Bremer ha lasciato la Juve spiazzata. La dirigenza sta riflettendo sull'acquisto del suo sostituto a gennaio

La Juve è rimasta spiazzata dall’esito degli esami di Bremer. Il difensore brasiliano, causa lesione del menisco, dovrè stare fermo per circa un mese e mezzo. La dirigenza bianconera, nel frattempo, sta già riflettendo sul suo sostituto: è un nome che piaceva anche in estate.

Il Dg Comolli, infatti, vorrebbe tentare il colpo Milan Skriniar. L’ex difensore di Inter e PSG, adesso al Fenerbahçe, sarebbe il profilo ideale. Inizialmente potrebbe essere il vice perfetto di Bremer, grazie alla sua esperienza, ma col rientro del numero 3 Tudor creerebbe una linea difensiva temibile.