Mercato Juve, l’agente di Icardi: “Una volta le notizie si verificavano”

L'agente del bomber Mauro Icardi, accostato alla Juve recentemente, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb

Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ha parlato in esclusiva a TMW per chiarire le recenti voci relative al suo assistito, accostato alla Juve negli ultimi giorni di mercato. Di seguito le sue parole: “Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus.

Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino. Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa.”