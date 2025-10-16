Mercato Juve, Kessiè è un obiettivo! Ma c'è un nodo...

In questo primo spicchio di stagione, nonostante non sia mai uscita sconfitta, la Juve ha capito di avere un serio problema a centrocampo. La dirigenza, dunque, ha valutato vari profili -anche di esperienza- che potrebbero essere adatti per la Serie A e il gioco di Tudor.
Oltre a Sergej Milinkovic-Savic (intenzionato a rinnovare il contratto da 10 milioni netti annuali con l’Al-Hilal), Comolli avrebbe messo gli occhi su un ex Milan: Franck Kessie. L’ivoriano si trova bene in Arabia Saudita ma non ha mai nascosto una certa nostalgia per il calcio che conta: la Signora, inoltre, lo aveva cercato anche nella scorsa sessione estiva.
Tuttavia, l’unico nodo per l’operazione è l’ingaggio. L’ex Atalanta, al momento, guadagna ben 10 milioni di euro a stagione. Decisamente ben oltre gli standard bianconeri. Solo Dusan Vlahovic raggiunge cifre simili. Magari con l’addio del serbo…