Mercato Juve, il Real piomba su Yildiz. Offerta irrinunciabile!

Il Real Madrid, sotto richiesta di Xabi Alonso, vuole Kenan Yildiz. I Blancos sono pronti a offrire una cifra monstre alla Juve

Numero 10 e fascia da capitano, indossata in più di un’occasione. Basterebbe questo per blindare Kenan Yildiz sotto la Mole Antonelliana. Eppure non basta solo questo: la colpa è della situazione finanziaria della Juve, che non permette il lusso degli incedibili.

Inoltre, ai vari club di Premier League, si è aggiunto il Real Madrid. I Blancos, per accontentare le richieste di Xabi Alonso, sono pronti ad offrire 100 milioni. La cifra è alta, non esageratamente per i nostri tempi, e i madrileni sanno anche come procurarsi il gruzzoletto.

Vinicius Junior e Rodrygo non sembrano più inamovibili come ai tempi di Ancelotti e sono i principali sacrificabili. La società bianconera, nel frattempo, vorrebbe trattenere il turco a tutti i costi, anche se gli agenti del numero dieci hanno bloccato i discorsi. Sarebbe necessario un intervento del presidente per non privare la Signora di un diamante.