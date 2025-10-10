Mercato Juve, il Real piomba su un bianconero. Vini Jr sarebbe il sacrificio

Il Real Madrid guarda con attenzione la Juve, prossima avversaria in Champions League. I Blancos vogliono un bianconero

La prossima partita in Champions League sarà un vero e proprio big match europeo: Real Madrid-Juve. La dirigenza dei Blancos, inoltre, vorrà osservare da vicino un obiettivo concreto: Kenan Yildiz. Complice un feeling mai realmente scattato con Xabi Alonso, infatti, i madrileni stanno cercando un sostituto di Vinicius Junior.

La dirigenza blanca potrebbe dunque essere pronta a sacrificare il brasiliano per finanziare l’operazione per il diez bianconero. In questo modo, oltre a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, un eventuale acquisto del turco ringiovanirebbe la rosa ancora di più.