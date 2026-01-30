Mercato Juve, il punto sul centravanti: chi sarà?

La dirigenza della Juve è ancora in cerca di un attaccante a quattro giorni dalla conclusione del mercato: tutti gli aggiornamenti

La data di chiusura della finestra del mercato invernale 2025/2026 è stata fissata per lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 20:00. La Juve, entro quel giorno, proverà con tutte le forze ad uscire da un complicato e allo stesso tempo preoccupante stallo. Luciano Spalletti non ha ancora avuto in regalo il tanto atteso rinforzo offensivo e il tempo continua a scorrere.

La giornata di ieri sembrava poter essere quella decisiva per sbloccare l’affare relativo al ritorno a Torino di Randal Kolo Muani non è andata così. Il Tottenham, infatti, ha alzato ancora una volta il muro. Thomas Frank, infatti, considera il proprio parco attaccanti piuttosto corto e prima di liberare l’attaccante vorrebbe almeno la certezza di un sostituto all’altezza.

Il piano B, se così si può chiamare, conduce verso un altro vecchio pallino che era stato accostato alla Signora nelle scorse sessioni. Il nome è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante al Manchester United ha giocato solamente 71 minuti nel 2026 e nemmeno con l’esonero di Amorim e l’arrivo di Carrick in panchina la sua situazione sembra migliorata.

Per l’ex Bologna, la dirigenza bianconera si muoverebbe seguendo la stessa traccia progettata per Kolo Muani: prestito fino al termine della stagione, magari con l’inserimento di un opzione di riscatto legato a determinate condizioni. Mancano solamente quattro giorni per acquistare il centravanti.