Mercato Juve, il Liverpool piomba su un difensore. La risposta
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, il Liverpool piomba su un difensore. La risposta

Riccardo Focolari
11 Settembre, 13:00
Damien Comolli
Il calciomercato della Juve non dorme mai. Dall'Inghilterra si vociferava di un grande interesse del Liverpool per un difensore

Il calciomercato è sempre attivo. Non c’è neanche il tempo di concludere la finestra estiva: il Liverpool, club di Premier League, sta preparando un’offerta per un difensore della Juve. Secondo il portale inglese TeamTalk, infatti, i Reds sarebbero intenzionati a strappare ai bianconeri il loro leader difensivo: Gleison Bremer.

La Signora, ovviamente, non vorrà liberarsi facilmente di un centrale del calibro del brasiliano. Per cedere l’ex Torino, la dirigenza bianconera si aspetta un’offerta irrinunciabile.

 

