Mercato Juve, il Liverpool piomba su un difensore. La risposta

Il calciomercato della Juve non dorme mai. Dall'Inghilterra si vociferava di un grande interesse del Liverpool per un difensore

Il calciomercato è sempre attivo. Non c’è neanche il tempo di concludere la finestra estiva: il Liverpool, club di Premier League, sta preparando un’offerta per un difensore della Juve. Secondo il portale inglese TeamTalk, infatti, i Reds sarebbero intenzionati a strappare ai bianconeri il loro leader difensivo: Gleison Bremer.

La Signora, ovviamente, non vorrà liberarsi facilmente di un centrale del calibro del brasiliano. Per cedere l’ex Torino, la dirigenza bianconera si aspetta un’offerta irrinunciabile.