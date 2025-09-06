Mercato Juve, il futuro di McKennie in bilico. Cosa farà Comolli?

Il futuro di Weston McKennie resta uno dei temi caldi in casa Juve. Il centrocampista si trova in una fase di grande incertezza tra il possibile rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, e un addio a parametro zero. Finora l’ex Schalke 04 ha trovato poco spazio nelle prime due giornate di campionato, giocando solo sporadicamente, ma ogni scenario resta aperto e potrebbe influenzare le scelte della società nei prossimi mesi.
La dirigenza bianconera sta valutando attentamente il rapporto tra rendimento in campo e investimento economico, cercando di capire se lo statunitense potrà rappresentare un pilastro del centrocampo anche nella prossima stagione. Il texano, da parte sua, valuta con attenzione le offerte e le possibilità di permanenza, considerando anche l’opzione di esplorare nuove esperienze all’estero a parametro zero qualora il rinnovo non dovesse concretizzarsi.