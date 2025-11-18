Mercato Juve, il club punta un esterno del Genoa. Ma i rossoblu...

Damien Comolli, nuovo amministratore delegato della Juve, vuole l'esterno inglese del Genoa. Ma i liguri sparano una cifra alta

In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, alla Juve è ancora Damien Comolli -nuovo amministratore delegato- ad occuparsi degli obiettivi di mercato. L’obiettivo principale per la corsia di destra sembrerebbe essere Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa.

Il club ligure, tuttavia, non sarebbe particolarmente interessato a cedere il cartellino durante la sessione invernale. Il terzino inglese è, inoltre, considerato un giocatore chiave in ottica salvezza. La valutazione del cartellino, comunque, non rappresenterebbe un problema per le casse della Signora: la richiesta dei rossoblu è di circa 15 milioni di euro, ma l’impressione è che potrebbe servire un’offerta più alta per far cambiare idea definitivamente al club.