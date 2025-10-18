Mercato Juve, Guehi non rinnova: occasione a zero per i bianconeri

Marc Guehi, difensore del Crystal Palace, non rinnoverà: la Juve è pronta a prenderlo a zero. Ma c'è grande concorrenza

Marc Guehi, difensore centrale della nazionale inglese, non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione con il Crystal Palace. Ad annunciarlo ufficialmente la decisione del giocatore è il tecnico del club, Oliver Glasner, che in conferenza stampa, ha dichiarato: “Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa.”

Il centrale è un’occasione d’oro per la Signora, che già lo aveva cercato nella sessione estiva, ma deve anticipare i tempi. Sulle sue tracce, infatti, ci sono alcuni club di Premier League e l’Inter. Molto difficile che il classe 2000 possa lasciare il Crystal Palace già a gennaio, dal momento che i londinesi non si accontenterebbero di una cifra bassa per lasciarlo andare via prima.