Mercato Juve, il futuro di Vlahovic è un rebus: le ultime sull’attaccante serbo

Vlahovic ha incassato un pesante ko fisico contro il Cagliari: in casa Juventus si studiano le prossime mosse per il suo futuro

In casa Juventus si è ancora alla ricerca di risposte definitive su quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Risposte che non riguardano soltanto le condizioni fisiche dell’attaccante serbo (per le quali nella giornata di oggi potrebbero arrivare maggiori novità, con gli accertamenti previsti al J|Medical a cui l’ex Fiorentina si sottoporrà), quanto la sua permanenza o meno in bianconero.

In effetti, in questa prima parte di stagione si è potuto ammirare un Vlahovic mentalmente più coinvolto nel progetto Juventus: aspetto difficilmente ipotizzabile ai nastri di partenza di questa stagione, vista l’estate particolarmente turbolenta per il serbo a causa delle numerose voci di mercato che lo vedevano lontano da Torino. Adesso, però, il destino a cui potrebbe andare incontro il serbo riappare nuovamente messo in discussione, volto addirittura ad allontanare l’interesse manifestato nei suoi confronti da parte di alcune big europee, come il Bayern Monaco e il Barcellona.

In tal senso, l’attuale momento dell’attaccante serbo potrebbe rinforzare la posizione del club bianconero, con quest’ultimo che potrebbe essere pronto a effettuare un altro tentativo -rimanendo alle proprie cifre- per lo stesso Vlahovic. Da parte della dirigenza bianconera, dunque, c’è l’intenzione di comprendere eventuali margini di manovra per un’operazione di questo genere, per poi provare a formulare una possibile offerta. Gli sviluppi di questa situazione dipenderanno in gran parte dalle tempistiche legate al rientro dell’attaccante serbo, tra cui anche il modo in cui farà il proprio rientro e se potrà ritornare sui suoi livelli pre-infortunio. Appare dunque scartata la possibilità di una separazione tra la Juventus e il giocatore serbo nella prossima finestra invernale di mercato di gennaio: ipotesi che, comunque, non era stata presa in considerazione da ambo le parti.