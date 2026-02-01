Mercato Juve, fatta per Boga! Visite mediche in corso

La Juve batte un colpo: Jeremie Boga. L’ex Sassuolo e Atalanta, definito in nottata, arriva in prestito dal Nizza ed è già al J|Medical per le visite. Il blitz per l’ivoriano consente alla Signora di occupare la casella del vice Yildiz. Sfumato definitivamente Federico Chiesa.
Adesso Luciano Spalletti chiede l’ultimo acquisto: il centravanti. L’ex CT spera in un regalo last minute in attacco e la Juventus sta facendo il possibile per accontentarlo sul gong della sirena. Nel frattempo, la fascia sinistra è coperta.