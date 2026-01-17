Mercato Juve, ecco il vice Yildiz: colpo dall’Atalanta!

Mentre Spalletti pensa al lavoro sul campo, con la speranza di strappare tre punti in casa del Cagliari domani sera, la dirigenza della Juve prepara un ulteriore innesto nel reparto offensivo in questa sessione di mercato.
E a dispetto delle parole in conferenza stampa del tecnico toscano, che è sembrato allontanare l’arrivo di un vice Yildiz, resiste il nome di Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta dopo l’arrivo a Bergamo di Giacomo Raspadori.
Oltre a Mateta, dunque, la Signora prepara l’altro colpo in attacco.