Mercato Juve, ecco cosa ha impedito il ritorno di Kolo Muani

Sembrava vicinissimo al ritorno, ma alla fine è saltato: ecco perché il PSG ha impedito la cessione di Kolo Muani alla Juventus

Ora è ufficiale: Randal Kolo Muani non vestirà la maglia della Juve. Dopo settimane di trattative serrate, l’affare tra la società torinese e il Paris Saint-Germain è ufficialmente saltato. Il club francese ha deciso di interrompere le negoziazioni a causa dei numerosi cambiamenti apportati dai dirigenti bianconeri nella struttura dell’accordo, rendendo impossibile il completamento dell’operazione.

L’interesse della Vecchia Signora per Kolo Muani era notevole da mesi: l’attaccante francese rappresentava il profilo ideale per rinforzare l’attacco di Igor Tudor, portando velocità, dinamismo e capacità di finalizzazione. Oltre che essere un jolly per l’attacco, essendo in grado di giocare punta centrale ed ala.

Tuttavia il PSG non ha accettato le modifiche richieste dai bianconeri, tra cui opzioni di pagamento e dettagli contrattuali legati a bonus e percentuali future. La dirigenza bianconera, a malincuore, ha dovuto fare un passo indietro: era necessario privilegiare la sostenibilità economica e la struttura interna dei contratti.