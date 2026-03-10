Mercato Juve, due top a centrocampo? Comolli e Ottolini osservano

La Juve studia le grandi occasioni di mercato. Ecco quali giocatori sta osservando il duo dirigenziale Comolli-Ottolini

La Juve guarda già alla prossima stagione e studia le possibili opportunità di mercato. La dirigenza bianconera vuole rinforzare la rosa con calciatori di grande esperienza internazionale, soprattutto considerando l’età media relativamente giovane della squadra.

L’idea è quella di cogliere le occasioni tra i giocatori in scadenza di contratto, una strategia che negli ultimi anni ha portato benefici ad altri club italiani. Nella lista della dirigenza spiccano due nomi altisonanti: Bernardo Silva e Leon Goretzka, entrambi destinati a liberarsi a giugno, rispettivamente, da Manchester City e Bayern Monaco.

Per il portoghese bisogna lottare contro Galatasaray, Inter Miami e Benfica, che sogna di riportarlo in patria dopo molti anni. Per quanto riguarda il tedesco, anche Milan e Napoli hanno chiesto informazioni al suo entourage. Tutto dipenderà sicuramente dalla qualificazione in Champions League.