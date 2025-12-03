Mercato Juve, due nomi per il centrocampo. Ma a gennaio...

Comolli pensa a rinforzare il centrocampo della Juve in vista del mercato di gennaio: si pensa a due profili di qualità

Luciano Spalletti, tecnico della Juve, avrebbe chiesto alla dirigenza un colpo di qualità ed esperienza a gennaio per tentare di lottare in maniera concreta per lo scudetto. Comolli, che ha potere decisionale sul mercato almeno fino all’arrivo del nuovo direttore sportivo, starebbe riflettendo su due nomi.

Il preferito, chiaramente, sarebbe Pierre Hojbjerg. Tuttavia, il Marsiglia, club proprietario del cartellino, non avrebbero alcuna intenzione di cederlo a stagione in corso: la squadra di De Zerbi, infatti, sta lottando testa a testa per la Ligue 1 con il PSG. Sullo sfondo resta Marcelo Brozovic.