Sui suoi canali ufficiali, Gianluca Di Marzio, noto insider di mercato, ha parlato del mercato della Juventus, e, in particolare, delle mosse legate a Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “Si avvicina il ritorno di Kolo Muani: il club bianconero è chiamato all’ultimo, decisivo, passo per riportare il francese a Torino. Vlahovic non apre a una sua partenza da Torino”.
Mercato Juve, Di Marzio si espone: “Ultimo passo per Kolo Muani. E Vlahovic…”
roma
28 Agosto, 11:00
Il noto insider Gianluca di Marzio, è uscito allo scoperto sulla trattativa tra Juventus e PSG per Kolo Muani e sul futuro di Vlahovic