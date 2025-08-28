Mercato Juve, Di Marzio si espone: "Ultimo passo per Kolo Muani. E Vlahovic..."
Mercato Juve, Di Marzio si espone: “Ultimo passo per Kolo Muani. E Vlahovic…”

Stefania Palminteri
roma
28 Agosto, 11:00
Gianluca Di Marzio parla della Juventus
Il noto insider Gianluca di Marzio, è uscito allo scoperto sulla trattativa tra Juventus e PSG per Kolo Muani e sul futuro di Vlahovic

Sui suoi canali ufficiali, Gianluca Di Marzio, noto insider di mercato, ha parlato del mercato della Juventus, e, in particolare, delle mosse legate a Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “Si avvicina il ritorno di Kolo Muani: il club bianconero è chiamato all’ultimo, decisivo, passo per riportare il francese a Torino. Vlahovic non apre a una sua partenza da Torino”.

