Mercato Juve, Di Gregorio in uscita? Fissato il prezzo

In questi due anni Michele Di Gregorio non ha pienamente convinto la Juve. In estate non è esclusa una sua partenza

Una stagione ben al di sotto delle aspettative per Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 della Juve. Le sue ultime uscite non hanno convinto pienamente Spalletti e la dirigenza bianconera, tanto è che Perin potrebbe ritrovare la titolarità anche nella gara contro il Pisa.

L’ex Monza avrebbe molto mercato in Serie A, soprattutto dopo che il club bianconero avrebbe iniziato a manifestare perplessità circa la conferma per la prossima stagione. Bologna, Como e Atalanta sarebbero pronte per un investimento: servono almeno 10 milioni.