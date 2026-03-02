Mercato Juve, derby d’Italia per un centrocampista del Bayern

Juve e Inter si daranno battaglia, nel calciomercato estivo, per assicurarsi le prestazioni di un centrocampista del Bayern

Il calciomercato italiano si accende attorno a uno dei profili più prestigiosi del panorama europeo. Se da un lato i riflettori sono puntati sull’Inter guidata da Cristian Chivu, dall’altro anche la Juve osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione, pronta a inserirsi per accaparrarsi le prestazioni di Leon Goretzka.

Per le big di Serie A è diventato prioritario aggiungere fisicità e leadership in mezzo al campo. A rilanciare l’indiscrezione è stato Christian Falk, della BILD, secondo cui il futuro del centrocampista tedesco potrebbe essere lontano dalla Bundesliga e dal Bayern Monaco.

Sebbene i primi contatti esplorativi siano partiti da Milano sponda nerazzurra, anche Milan e Juventus stanno monitorando con grande interesse gli sviluppi. In particolare, la Vecchia Signora considera il centrocampista del Bayern il profilo ideale per alzare il livello qualitativo ed esperienziale del reparto. Al momento, l’Inter sembra essere in vantaggio.