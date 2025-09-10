Mercato Juve, David svela il retroscena: "Contatti l'Inter, ma..."
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, David svela il retroscena: “Contatti l’Inter, ma…”

Stefania Palminteri
10 Settembre, 12:25
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all'Inter

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juve Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all’Inter. Ecco le sue parole: “Ho avuto colloqui con il club nerazzurro, ma non sono mai stato così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus.”

Leggi anche

Stefania Palminteri · 9 Settembre, 14:53
Mercato Juve, Milinkovic-Savic torna in orbita. Lo hanno cercato anche…
Nel taccuino dei dirigenti della Juve, torna il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Confermato anche da un insider importante
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 10:10
Mercato Juve, salta l’affare Rouhi-Westerlo! Il retroscena
Riccardo Focolari - 8 Settembre, 14:57
La Juventus valuta ancora una vecchia fiamma: “Colpo possibile”
redazionejuvenews - 8 Settembre, 13:44
Futuro in bilico per Vasilije Adžić? Il punto dal mercato
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:39
Quale futuro per Dusan Vlahovic? Ecco la voce che sta circolando
Stefania Palminteri - 8 Settembre, 13:35
La Juventus valuta un colpo a sorpresa di calciomercato
Stefania Palminteri - 6 Settembre, 14:00
Mercato Juve, il futuro di McKennie in bilico. Cosa farà Comolli?
x