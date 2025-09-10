Mercato Juve, David svela il retroscena: "Contatti l'Inter, ma..."

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all'Inter

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juve Jonathan David ha svelato il retroscena circa un suo possibile trasferimento all’Inter. Ecco le sue parole: “Ho avuto colloqui con il club nerazzurro, ma non sono mai stato così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus.”