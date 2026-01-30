Mercato Juve, concorrenza per Mateta? Un club italiano irrompe

Un club di Serie A torna sulle tracce del centravanti francese del Crystal Palace, che sperava in un rilancio della Juve

Un obiettivo per l’attacco della Juve si allontana sempre di più. Il Milan, infatti, ci starebbe riprovando con Jean-Philippe Mateta. Il centravanti era stato già trattato nei mesi scorsi dai rossoneri, che poi a inizio gennaio hanno preso il tedesco Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.

Se si tratta di un’operazione per giugno o gennaio ancora non è sicuro, poiché dipenderà tutto da Christopher Nkunku. Se dovesse partire subito, la dirigenza rossonera proverebbe a regalare subito Mateta a Massimiliano Allegri, altrimenti il discorso verrebbe rinviato alla prossima stagione. Il francese, tuttavia, spera in un rilancio della Juventus.