Mercato Juve, concorrenza per Mateta? Un club italiano irrompe

Un obiettivo per l’attacco della Juve si allontana sempre di più. Il Milan, infatti, ci starebbe riprovando con Jean-Philippe Mateta. Il centravanti era stato già trattato nei mesi scorsi dai rossoneri, che poi a inizio gennaio hanno preso il tedesco Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.
Se si tratta di un’operazione per giugno o gennaio ancora non è sicuro, poiché dipenderà tutto da Christopher Nkunku. Se dovesse partire subito, la dirigenza rossonera proverebbe a regalare subito Mateta a Massimiliano Allegri, altrimenti il discorso verrebbe rinviato alla prossima stagione. Il francese, tuttavia, spera in un rilancio della Juventus.