Mercato Juve, Comolli segue Gnabry. Ma c’è concorrenza

La Juve sarebbe tra i club in contatto con l’entourage di Serge Gnabry, trequartista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Bayern Monaco, a fine stagione. Sulle sue tracce, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Liverpool.
Tuttavia, il club bavarese non starebbe certo a guardare: c’è voglia di rinnovare l’accordo con il calciatore. L’idea è quella di contratto biennale al ribasso. Resta da capire cosa vorrà fare l’ex Arsenal, che potrebbe decidere di tentare una nuova avventura all’estero.