Mercato Juve, Comolli pensa ad un centrocampista: è in scadenza

La Juve vuole un centrocampista di qualità e sostanza da regalare a Spalletti. Comolli è pronto a trattare con l'Atalanta

La finestra invernale di mercato è sempre più vicina e la dirigenza della Juve inizia a muovere i primi passi. In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo -Marco Ottolini sempre il preferito- è ancora Damien Comolli, nuovo amministratore delegato, ad osservare gli obiettivi.

Alla dirigenza bianconera piace, e non poco, il nome di Ederson, centrocampista classe 1999 dell’Atalanta. Tuttavia, non è l’unica squadra sul brasiliano: ci sarebbe anche la concorrenza di Napoli, Inter e Barcellona. L’obiettivo è quello di prenderlo nel mercato di gennaio ma, in caso di opposizione degli orobici, Comolli è pronto per un all-in in estate.