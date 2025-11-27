Mercato Juve, Comolli osserva il passato. Arriva un difensore?

L'amministratore delegato della Juve guarda il suo ex club, il Tolosa, per pescare nuovi giovani talenti per i bianconeri

La finestra invernale di mercato è sempre più vicina e la dirigenza della Juve inizia a muovere i primi passi. In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo -Marco Ottolini sempre il preferito- è ancora Damien Comolli, nuovo amministratore delegato, ad osservare gli obiettivi.

Oltre al nome di Muharemovic, cresciuto nel settore giovanile bianconero e ora al Sassuolo, la Signora sta seguendo Charlie Cresswell, difensore del Tolosa. Comolli conosce molto bene le sue qualità, in quanto ex dirigente del club di Ligue 1.

La valutazione del centrale inglese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra decisamente congrua per i dettami del Fair Play Finanziario, ai quali deve sottostare la Juventus. Tuttavia, l’unico nodo è proprio la società transalpina che, attualmente, è al decimo posto e lotta per un posto in Europa.