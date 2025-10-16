Mercato Juve, Comolli cerca un difensore: arriva un ex Napoli?

Un ex difensore del Napoli è seguito dalla Juve. La dirigenza bianconera vuole potenziare la difesa dopo l'infortunio di Bremer

Dopo l’infortunio di Bremer, out per un secondo intervento al ginocchio, la dirigenza della Juve ha capito di aver bisogno di un altro centrale affidabile. Il Dg Comolli ha messo gli occhi su un ex difensore del Napoli: Kim Min-jae. Il sudcoreano non è mai riuscito ad imporsi in Bundesliga e potrebbe tornare in Italia per sentirsi ancora protagonista.

Il Bayern Monaco è disposto a cederlo, anche a titolo definitivo, ma lo scoglio resta soprattutto l’ingaggio: 9 milioni d’ingaggio. Oltre alla Signora, anche il Milan è sulle tracce del difensore dei bavaresi: sarà una sfida italiana nella sessione invernale?