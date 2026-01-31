Mercato Juve, colpo dal Bayern Monaco! Arriva Adin Licina

Colpo per il futuro in casa Juve! Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, è infatti in arrivo Adin Licina, trequartista classe 2007 del Bayern Monaco. La società tedesca conosce il potenziate del calciatore, proprio per questo ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita (oltre al diritto di pareggiare future offerte).
I bianconeri riescono così a cogliere una grande opportunità di mercato, poiché sul talento c’erano anche squadre estere interessate e il giocatore aveva accolto questa possibilità con interesse.
I tedeschi hanno aperto a Licina la possibilità di andare a Torino data la grande concorrenza nella sua posizione in prima squadra. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore.