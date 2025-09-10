Mercato Juve, clamoroso! Shaqiri rivela: "Potevo essere..."
Mercato Juve, clamoroso! Shaqiri rivela: "Potevo essere…"

Riccardo Focolari
10 Settembre, 14:15
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Xherdan Shaqiri ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato con la Juve

Intervistato da La Gazzetta dello SportXherdan Shaqiri, trequartista svizzero ex Inter e ora in forza al Basilea, ha raccontato un curioso retroscena di mercato riguardante la Juventus. Lo svizzero, che ha vestito in passato le maglie di Bayern Monaco, Inter e altri club europei, ha svelato che avrebbe potuto vestire la maglia bianconera. Ecco le sue parole.

“Potevo essere il 10 della Juve qualche anno prima di andare all’Inter. Mi volevano al posto di Diego, che lì faceva il trequartista. Io ero al Bayern e non giocavo più tanto, avevo aperto al trasferimento. Ma poi non se ne fece nulla. Mi sarebbe piaciuto, al tempo, ma è andata bene così: ormai in Italia sostengo i nerazzurri.”

