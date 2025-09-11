Mercato Juve, clamoroso retroscena: una big europea su Yildiz!

Una big del calcio europeo, questa estate, ha bussato alla porta della Juve per Kenan Yildiz. Di che squadra si tratta

Il direttore generale della Juve, Damien Comolli, aveva un piano chiaro per la società durante questa estate. L’obiettivo, in primis, era di concentrarsi sulle operazioni di mercato e chiudere il mercato estivo prima di affrontare le questioni contrattuali interne.

Con la sessione estiva conclusa, l’attenzione si è spostata sul rinnovo di Kenan Yildiz. L’ attaccante è considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico di Igor Tudor. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha rivelato inoltre un importante retroscena di mercato. Ecco le sue parole.

“Il piano di Comolli è sempre stato quello di concentrarsi sulle operazioni di fare quest’estate, del mercato estivo. Poi una volta chiuso il mercato allora si parla dei rinnovi, un modo molto francese di operare. Adesso può concentrarsi sul rinnovo di Yildiz, è sempre stata una priorità anche quando i club hanno bussato alla porta della Juve. Vi posso dire che il Chelsea ci aveva pensato al turco ma è stato blindato e adesso si può entrare nella fase più calda dato che il mercato è chiuso. Yildiz è considerato un giocatore fondamentale per il progetto.”