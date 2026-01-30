JuveNews.eu
Pubblicità

Mercato Juve, chieste informazioni all’Aston Villa per un attaccante!

Riccardo Focolari – 30 Gennaio, 19:34

ottolini

La dirigenza della Juve ha pochi giorni per regalare il centravanti tanto desiderato da Luciano Spalletti. Ecco gli aggiornamenti

La Juve non si ferma e continua a cercare rinforzi per la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Come dichiarato anche da Giorgio Chiellini, a Sky dopo i sorteggi di Champions League, si cerca di lavorare per rinforzare la rosa bianconera. Dopo Mateta ed En Nesyri poi sfumati, ecco che spunta un nuovo nome che piace alla Vecchia Signora.

La dirigenza avrebbe chiesto informazioni per quanto riguarda Evan Guessand, attaccante oggi in forza all’Aston Villa. Tuttavia, c’è un grande problema: sul giocatore franco-ivoriano ci sarebbe in netto vantaggio il Crystal Palace, trattativa molto avanzata tra le parti.