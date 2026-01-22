Mercato Juve, capitolo En-Nesyri: a 20 milioni si chiude

Blitz di Ottolini in Turchia per chiudere Youssef En-Nesyri. Il nuovo direttore sportivo della Juve è andato a Istanbul per sbloccare la situazione con il Fenerbahce: offerta aumentata e ora i bianconeri sono decisamente in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il centravanti, reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal, sembra essere diventato l’obiettivo primario per il mercato bianconero, che cerca una punta per tamponare l’assenza di Dusan Vlahovic. Inoltre, con il serbo sempre piò orientato verso l’addio, sarebbe anche il sostituto per il prossimo anno. Per ora si discute su un pacchetto totale da circa 20 milioni di euro, anche se il club turco chiede di più.