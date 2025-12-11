Mercato Juve, Brozovic più vicino? Con Spalletti...

L'eventuale arrivo di Marcelo Brozovic renderebbe soddisfatto mister Spalletti. Sarebbe il mediano perfetto per questa Juve

Marcelo Brozovic, centrocampista classe 1992 dell’Al Nassr, sarebbe al momento il primo nome di Luciano Spalletti per rinforzare la mediana della Juve. Il croato, inoltre, fu trasformato in regista proprio dal tecnico di Certaldo ai tempi dell’Inter: per questo sarebbe una soluzione parecchio gradita al mister.

Tuttavia, la dirigenza bianconera ha dubbi sulla sua tenuta fisica dopo gli anni trascorsi in Arabia Saudita, dove si gioca un campionato non al livello di quelli europei per qualità e, soprattutto. Dal punto di vista economico, invece, l’affare non sembrerebbe essere proibitivo: Brozovic è in scadenza di contratto e non sarebbe interessato a rinnovare. A gennaio, dunque, potrebbe tornare in Serie A.