Mercato Juve / Bremer e non solo: Allegri sogna una formazione da urlo

Calciomercato Juventus - La formazione da sogno di Allegri.

La Juve comincia concretamente a prendere forma, con varie situazioni di mercato che si stanno pian piano sbloccando sia in uscita quanto in entrata. E questo, inevitabilmente, contribuisce a plasmare sempre più la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Una rosa - e di conseguenza, una formazione - che è cambiata e cambierà ancora tanto rispetto alla scorsa stagione. La Juventus ha già salutato parecchi calciatori, alcuni anche molto importanti. Da Giorgio Chiellini a Paulo Dybala, passando per Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Matthijs de Ligt.

Anche in entrata però la Juve ha dato risposte finora molto importanti. Decisamente importanti. Si è partiti in quarta con un doppio colpo di mercato di qualità ed esperienza di livello mondiale: Paul Pogba per il centrocampo e Angel Di Maria per gli esterni d'attacco. In difesa invece, al posto di De Ligt, la Juventus è pronta ad accogliere a Torino il brasiliano Gleison Bremer, soffiato sul fotofinish ai rivali nerazzurri. Un altro acquisto di grandissimo calibro. Ma non è finita qui.

Juve, si accende il mercato

Già perché, anche grazie alla remunerativa cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la Juventus adesso potrà accelerare anche per altri grandi colpi di calciomercato da qui alla fine di questa sessione estiva. Allegri e la Vecchia Signora hanno in effetti ancora tanti obiettivi nel mirino per ogni reparto. La rosa bianconera potrebbe dunque cambiare ancora volto grazie al mercato. Ecco perché oggi proveremo a disegnare quella che potrebbe essere la formazione bianconera che Allegri sognerebbe di schierare in campo la prossima stagione. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la gallery relativa alla formazione del prossimo anno, che potrete sfogliare velocemente ruolo per ruolo <<<