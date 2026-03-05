Mercato Juve, Balzarini su YouTube: “I bianconeri a giugno ci riproveranno per Kolo Muani”

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini riporta importanti aggiornamenti sull’interesse per Kolo Muani da parte della Juventus. Di seguito le sue parole:
“L’interesse per Kolo Muani è ancora vivo. La Juve ha provato a prenderlo anche a gennaio, ma non era possibile. Tornerà alla carica a giugno, molto probabilmente, quando finirà il prestito secco al Tottenham. L’attaccante farà rientro al Paris Saint-Germain e naturalmente la cifra quest’estate sarà inferiore ai 50 milioni richiesti a gennaio. Ora è chiaro che tutto parte da un’idea primaria, vendere David e Openda, soprattutto Openda“.