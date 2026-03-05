Mercato Juve, Balzarini su YouTube: “I bianconeri a giugno ci riproveranno per Kolo Muani”

La società bianconera pensa sempre a Kolo Muani per il calciomercato estivo. Secondo Gianni Balzarini, la Juventus tornerà alla carica per l’attaccante francese.

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini riporta importanti aggiornamenti sull’interesse per Kolo Muani da parte della Juventus. Di seguito le sue parole:

“L’interesse per Kolo Muani è ancora vivo. La Juve ha provato a prenderlo anche a gennaio, ma non era possibile. Tornerà alla carica a giugno, molto probabilmente, quando finirà il prestito secco al Tottenham. L’attaccante farà rientro al Paris Saint-Germain e naturalmente la cifra quest’estate sarà inferiore ai 50 milioni richiesti a gennaio. Ora è chiaro che tutto parte da un’idea primaria, vendere David e Openda, soprattutto Openda“.