Mercato Juve, Balzarini su Carnesecchi: “Al momento l’Atalanta non fa trattative”

Gianni Balzarini riporta importanti aggiornamenti su un possibile interessamento della Juventus per Marco Carnesecchi.

Il nome di Marco Carnesecchi continua a circolare in orbita Juventus, ma la strada per arrivare al portiere dell’Atalanta appare tutt’altro che semplice. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianni Balzarini sul suo canaleYouTube, che ha spiegato come il portiere nerazzurro rappresenti più un sogno che una trattativa concreta per i bianconeri. Di seguito le sue parole:

‘‘Carnesecchi, ve l’ho già detto, è un sogno in questo momento, è un sogno. Ci vogliono almeno 35/40 milioni e l’Atalanta non fa trattative, l’Atalanta fissa i prezzi. Stop. Non ci sono trattative con l’Atalanta. Il club di Percassi, fa il prezzo, se ti piace lo prendi, se ti va lo prendi, se ce la fai lo prendi, se non ce la fai non te lo dà, non ci sono storie, ma vale per chiunque, non solo per la Juve”.