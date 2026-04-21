Attraverso un video caricato sul suo canale YouTube, Gianni Balzarini parla del possibile riscatto di Holm da parte della Juventus. Di seguito le sue parole:

Verrà riscattato Holm? “La risposta è no, non verrà riscattato. Al momento questa è la decisione della società bianconera che punta ad un rinnovo del prestito a condizioni più basse di quelle attuali, cioè non a 15 milioni per il riscatto. Lasciando Joao Mario a Bologna non so con quale formula, magari con la possibilità del Bologna di introdurre un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La Juventus vuole fare delle valutazioni. In primis in merito alla situazione della sua condizione fisica. Si vuole capire bene se si può fare affidamento su un giocatore che non ha continuità. La seconda condizione è perché Holm stesso spinge per rimanere alla Juventus, lo ha dichiarato apertamente, è sempre stato il suo sogno fin da bambino. Quindi insomma sono queste le condizioni che la Juve vuole monitorare”.